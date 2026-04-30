Incautadas más de cuatro toneladas de hachís frente a Punta Umbría tras una persecución marítima

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras interceptar una embarcación que transportaba más de 4.000 kilos de hachís a 42 millas de Punta Umbría, en una operación contra el narcotráfico en la costa onubense.

Los hechos se produjeron durante un servicio de prevención del tráfico de drogas, cuando los agentes detectaron una embarcación que carecía de sistemas de navegación. Al aproximarse, comprobaron que se trataba de una narcolancha semirrígida de cuatro motores, típica de este tipo de actividades ilícitas, que transportaba numerosos fardos de arpillera.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida sin atender a las señales de alto, iniciando una persecución en la que realizaron maniobras evasivas que pusieron en riesgo tanto su propia integridad como la de los agentes. Durante la fuga, además, arrojaron al mar varios fardos de droga y garrafas de combustible.

Finalmente, la Guardia Civil logró interceptar la embarcación y detener a sus cuatro tripulantes. En el operativo se incautaron un total de 100 fardos de hachís con un peso aproximado de 4.000 kilogramos, además de la propia embarcación utilizada para el transporte.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Audiencia Nacional, concretamente del Juzgado Central de Instrucción número 1, que ha decretado su ingreso en prisión.