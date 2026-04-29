La Policía Nacional detiene en Valverde del Camino al estafador más buscado de la provincia tras cinco años prófugo

La Policía Nacional ha detenido en Valverde del Camino al considerado como uno de los ciberestafadores más activos y buscados de la provincia de Huelva, poniendo fin a cinco años de huida de la justicia. El arrestado había convertido la estafa online en su modo de vida durante al menos seis años, permaneciendo en paradero desconocido desde que eludiera un juicio que podría haber supuesto su ingreso en prisión.

La detención es fruto de una investigación prolongada que ha permitido atribuirle múltiples delitos de estafa a nivel nacional. Sobre el detenido pesaban 26 requisitorias judiciales en vigor y acumulaba cientos de denuncias, con víctimas repartidas por todo el país a las que habría sustraído miles de euros.

El modus operandi del arrestado estaba cuidadosamente diseñado para dificultar su identificación. Actuaba principalmente en plataformas de compraventa de segunda mano, donde contactaba con vendedores reales simulando interés por los productos. De este modo, conseguía que le enviaran imágenes de sus documentos de identidad, que posteriormente utilizaba para suplantarles, abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas.

Con esas identidades falsas, publicaba anuncios fraudulentos y, una vez captaba a nuevas víctimas, desviaba los pagos mediante transferencias o bizum hacia cuentas de “mulas financieras”. Estas personas, utilizadas como intermediarias, retiraban el dinero en efectivo para entregárselo, evitando así dejar rastro.

Este sistema generaba además una doble victimización, ya que las personas cuya identidad había sido suplantada se veían implicadas en investigaciones policiales y judiciales por delitos que no habían cometido, teniendo que demostrar su inocencia ante los tribunales.

Durante su huida, el detenido mantuvo una alta movilidad geográfica para evitar ser localizado, desplazándose por distintas zonas del territorio nacional. En los últimos meses, los investigadores siguieron su pista por varias localidades de la sierra de Huelva, así como por municipios de Sevilla y Badajoz.

El operativo culminó en Valverde del Camino, donde el fugitivo llevaba apenas dos semanas residiendo y se preparaba para cambiar nuevamente de ubicación. En el momento de su detención, opuso una fuerte resistencia y llegó a agredir a los agentes, siendo necesaria la colaboración de la Policía Local para lograr su arresto.