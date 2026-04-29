Investigan a un motorista por circular a 180 km/h en una carretera limitada a 60

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta que fue sorprendido circulando a 180 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60 en la carretera HU-4103, que conecta La Palma del Condado con El Berrocal.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado 19 de abril, durante uno de los controles de verificación de velocidad establecidos por la Agrupación de Tráfico, especialmente dirigidos a motocicletas y reforzados durante los fines de semana. Este dispositivo se enmarcaba además en la campaña especial de control de velocidad impulsada por la Dirección General de Tráfico, desarrollada entre los días 13 y 19 de abril.

Tras detectar la infracción, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias, que serán remitidas al Juzgado de Guardia de La Palma del Condado.

Desde la Guardia Civil han destacado la eficacia de estos dispositivos de control, que tienen como objetivo reducir la siniestralidad en carretera y garantizar la seguridad vial. Asimismo, recuerdan que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes de tráfico, con consecuencias que pueden ser especialmente graves.

Este tipo de conductas puede constituir un delito contra la seguridad vial, contemplado en el Código Penal, con penas que incluyen prisión de tres a seis meses o multa económica, así como la retirada del permiso de conducir entre uno y cuatro años, además de la pérdida de puntos.