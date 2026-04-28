Tres heridos leves en un nuevo accidente en la A-474 a la altura de Almonte

La carretera A-474 ha registrado un nuevo siniestro vial en el término municipal de Almonte, concretamente en el cruce del Polígono El Tomillar, con un balance de tres vehículos implicados y varios heridos de carácter leve.

La Policía Local de Almonte intervino en el lugar del accidente activando el protocolo de actuación para este tipo de incidencias. Los agentes aseguraron y balizaron la zona con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar nuevos riesgos, además de prestar auxilio inmediato a los implicados mientras se evaluaba el estado de los heridos hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Asimismo, se procedió a la regulación del tráfico, estableciendo desvíos y controlando la circulación para minimizar las afecciones en una vía con importante tránsito.

Por su parte, la unidad de tráfico de la Guardia Civil ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Desde los cuerpos de seguridad se insiste en la necesidad de extremar la precaución al volante y respetar las normas de circulación para evitar este tipo de incidentes.