Retiran casi un kilómetro de redes ilegales en Matalascañas por riesgo para bañistas

La Guardia Civil, a través del SEPRONA, ha intervenido varios trasmallos ilegales en la playa de Matalascañas, en el término municipal de Almonte, en una actuación conjunta con la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía.

El operativo ha permitido retirar seis redes de pesca ilegal que se encontraban instaladas a escasa distancia de la orilla, algunas a apenas un metro, alcanzando longitudes de hasta 120 metros y sumando cerca de un kilómetro de trasmallos. Estas artes estaban colocadas en perpendicular al mar y, en varios casos, carecían de la señalización obligatoria, lo que suponía un riesgo directo para los bañistas.

Durante la intervención, los agentes lograron liberar numerosas capturas atrapadas en las redes, entre ellas lubinas, sargos y corvinas, así como especies protegidas e incluso en peligro crítico, como el pez guitarra.

En el transcurso del operativo, una embarcación que estaba colocando uno de estos trasmallos emprendió la huida sin poder ser interceptada. No obstante, se ha identificado a una persona que practicaba pesca ilegal y también la matrícula de una embarcación presuntamente implicada, por lo que se han iniciado las investigaciones correspondientes.

Los agentes procedieron a la retirada inmediata de los trasmallos tanto por el incumplimiento de la normativa como por el peligro que representaban para la seguridad de las personas y la fauna marina. Asimismo, se han tramitado las denuncias pertinentes, que han sido remitidas a la autoridad competente para su posible sanción.

Desde el SEPRONA se recuerda la importancia de respetar la normativa pesquera, especialmente en zonas de uso público como las playas, para garantizar la protección del medio marino y la seguridad ciudadana.