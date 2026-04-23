A prisión el autor de varios robos a ancianas que alarmaron a Gibraleón

La Guardia Civil ha detenido en Gibraleón a un varón de 39 años como presunto autor de varios delitos de hurto y robos con violencia cometidos contra mujeres de edad avanzada, unos hechos que habían generado una gran alarma social en la localidad.

Según han informado fuentes del operativo, los robos se produjeron a plena luz del día en distintas calles del municipio, teniendo como principales víctimas a personas mayores. Entre los casos investigados destaca el de una mujer de 79 años, que sufrió lesiones de consideración tras un forcejeo con el agresor y tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Además, al día siguiente se produjo otro robo contra una familiar de la misma víctima, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos.

Ante la reiteración de los hechos, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, puso en marcha un dispositivo específico de búsqueda y localización, reforzando la presencia policial en las zonas más sensibles del municipio.

Fruto de estas actuaciones, los agentes lograron identificar y detener al presunto responsable, al que se le imputan varios delitos relacionados con estos hechos.

El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Huelva, que ha decretado su ingreso en prisión.

Desde la Guardia Civil se ha agradecido la colaboración ciudadana y se recuerda la importancia de comunicar cualquier hecho sospechoso a través del teléfono 062 o los canales habituales.