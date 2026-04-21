Declarado un incendio forestal en Sanlúcar de Guadiana con varios medios desplegados

Un incendio forestal ha sido declarado en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana, concretamente en el paraje conocido como Casa de Ruiz Martín, según han informado los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado tres grupos de bomberos forestales junto a tres autobombas, que trabajan en las labores de control y extinción del fuego.

Por el momento no han trascendido datos sobre la superficie afectada ni sobre la evolución del incendio, mientras el operativo continúa actuando sobre el terreno para evitar su propagación.

Las autoridades mantienen activo el dispositivo y recomiendan extremar la precaución en la zona hasta que el incendio pueda ser estabilizado.