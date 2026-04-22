Detenidos en Huelva a dos hombres por extorsión tras un operativo urgente para proteger a una víctima

La Policía Nacional ha detenido en Huelva a dos varones como presuntos autores de un delito de extorsión y amenazas graves, tras desplegar un dispositivo urgente que permitió evitar una posible agresión y garantizar la seguridad de la víctima.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 7 de abril, cuando un hombre acudió a dependencias policiales alertando de que estaba siendo víctima de amenazas por parte de dos individuos. Según su testimonio, los agresores se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad derivada de su adicción a las drogas, suministrándole sustancias que posteriormente le exigían pagar a precios muy superiores, llegando incluso a duplicar o triplicar la supuesta deuda.

Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, los ahora detenidos habrían intensificado las amenazas, llegando a advertirle de que acabarían con su vida de forma inminente. La víctima informó además de que los agresores tenían previsto acudir a su domicilio en un plazo aproximado de dos horas.

Ante la gravedad de la situación, los agentes activaron de inmediato un operativo en el que participaron efectivos tanto de paisano como uniformados. La rápida actuación permitió localizar y detener a los sospechosos antes de que pudieran cumplir sus amenazas.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, mientras que la intervención policial ha logrado evitar un posible delito de mayor gravedad y garantizar la integridad de la víctima.

Desde la Policía Nacional se ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y se recuerda la necesidad de acudir a las autoridades ante cualquier situación de amenaza o coacción, con el fin de actuar con rapidez y prevenir hechos delictivos.