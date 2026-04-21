Un incendio en un taller de chapa y pintura de Punta Umbría calcina una docena de vehículos

Un incendio declarado a las 20:48 horas de este martes en Punta Umbría ha afectado a una nave dedicada a taller de chapa y pintura, donde al menos doce vehículos han resultado calcinados en su interior.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, con un total de diez profesionales y siete camiones procedentes de los parques de Punta Umbría, Ayamonte y San Juan del Puerto.

A su llegada, los equipos de emergencia se encontraron con el fuego ya desarrollado en el interior de la nave, lo que ha obligado a intensificar las labores de extinción para evitar su propagación.

El operativo continúa activo, centrado en controlar las llamas y asegurar la zona, mientras se evalúan los daños materiales ocasionados por el incendio.