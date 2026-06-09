Reabierta la N-431 tras permanecer varias horas cortada por el incendio forestal

La carretera N-431 ha quedado reabierta al tráfico después de permanecer cerrada durante varias horas debido al incendio forestal que afecta a los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

La vía fue cortada en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 90,300 y 93 como medida de seguridad ante la proximidad de las llamas y el intenso despliegue de medios de emergencia en la zona.

La reapertura permite recuperar una de las principales conexiones de la comarca, aunque las autoridades mantienen el llamamiento a la prudencia y recuerdan que el incendio continúa activo y que los equipos de extinción siguen trabajando sobre el terreno.

El dispositivo del Plan INFOCA mantiene movilizados cientos de efectivos terrestres, además de numerosos medios aéreos y maquinaria pesada, en una intervención que se centra especialmente en contener los sectores con mayor potencial de propagación y en sofocar los focos secundarios que puedan surgir fuera del perímetro principal.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier nueva incidencia relacionada con el incendio.