El fuego golpea de nuevo a Huelva con un incendio en Alosno

La provincia de Huelva vuelve a enfrentarse a un nuevo incendio forestal. El Plan Infoca ha declarado este viernes un fuego en el término municipal de Alosno, el tercer incendio de relevancia registrado en menos de una semana, en una campaña marcada por la elevada presión sobre los servicios de extinción.

Para combatir las llamas se ha desplegado un operativo formado por 25 efectivos por tierra, una autobomba, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y un helicóptero semipesado, con el objetivo de frenar el avance del incendio desde los primeros momentos.

Este nuevo foco se produce mientras la provincia aún permanece muy pendiente de la evolución del incendio de El Cerro de Andévalo, que ha arrasado más de 1.200 hectáreas, y apenas semanas después del gran incendio de Villanueva de los Castillejos, que superó las 5.000 hectáreas calcinadas.

La declaración del incendio de Alosno vuelve a poner de manifiesto la complicada situación que atraviesa Huelva este verano, con una sucesión de incendios forestales que mantiene en alerta a los dispositivos de emergencia y evidencia la elevada peligrosidad existente en la provincia.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada. Los medios del Plan Infoca continúan trabajando sobre el terreno para intentar controlar el fuego lo antes posible.

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