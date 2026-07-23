Intervenidos 20 kilos de cocaína y rescatado un mono protegido en una operación policial

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba entre la costa de Huelva y la provincia de Sevilla. La operación, denominada House Huracán, se ha saldado con cinco personas detenidas, la intervención de 20 kilogramos de cocaína, más de 100.000 euros en efectivo, un arma de fuego y el rescate de un mono tití, una especie protegida.

La investigación se inició tras detectar la actividad de un grupo dedicado a introducir cocaína por vía marítima en la costa onubense para trasladarla posteriormente hasta Sevilla, donde era distribuida entre otros traficantes.

Tras varios meses de pesquisas, los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban dos miembros de la organización con 20 kilos de cocaína ocultos en dos compartimentos secretos, conocidos como caletas, situados tras los faros traseros del turismo. Al mismo tiempo fue arrestado el conductor de un segundo vehículo que actuaba como lanzadera para alertar de posibles controles policiales.

Las investigaciones revelaron que la red utilizaba Isla Cristina como punto de recepción de la droga procedente de alijos marítimos antes de su traslado hasta la capital sevillana.

Posteriormente, la Policía llevó a cabo dos registros domiciliarios. En una vivienda de Isla Cristina fueron intervenidos más de 100.000 euros en efectivo, máquinas para envasar y contar billetes, un GPS portátil de navegación marítima, un visor óptico térmico con telémetro y un mono tití, que fue puesto a disposición de las autoridades competentes al tratarse de una especie protegida.

El segundo registro se realizó en Utrera (Sevilla), donde los agentes detuvieron a otros dos integrantes de la organización e intervinieron un arma de fuego larga con munición, además de dinero en efectivo.

Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.