Los trabajos nocturnos logran contener los puntos calientes del incendio

El incendio forestal declarado en El Cerro de Andévalo encara una jornada decisiva después de que los trabajos desarrollados durante la noche hayan permitido consolidar la línea de control del perímetro.

Según ha informado el Plan Infoca, en estos momentos no existen puntos calientes activos, aunque los técnicos advierten de que será necesario comprobar el comportamiento del incendio durante las horas centrales del día, cuando se esperan las condiciones más desfavorables.

El operativo continúa trabajando en situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, con un importante despliegue compuesto por más de un centenar de efectivos terrestres, apoyados por ocho autobombas, seis bulldóceres y la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.

Durante la noche, los equipos han centrado sus esfuerzos en consolidar el perímetro mediante trabajos manuales y mecanizados para evitar posibles reproducciones y frenar cualquier reactivación del fuego.

La evolución del incendio en las próximas horas será determinante para comprobar si las labores de contención realizadas permiten seguir avanzando hacia su estabilización.