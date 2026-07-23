Denuncian la presencia de dos grupos de equinos sueltos en Almonte

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos, Víctimas de Accidentes de Tráfico por Equinos Sueltos, ha denunciado la presencia de dos grupos de equinos sueltos en el término municipal de Almonte, una situación que considera un grave riesgo para la seguridad vial y que, según advierte, podría derivar en nuevos accidentes.

Según ha informado la entidad, uno de los grupos de animales se encuentra a unos 500 metros del centro de desintoxicación de drogodependencias, en dirección a Almonte, mientras que el segundo ha sido localizado en el arroyo de Don Gil.

La asociación lamenta que este tipo de situaciones continúe repitiéndose con frecuencia en la provincia de Huelva y recuerda que nació precisamente para luchar contra esta problemática tras los numerosos accidentes de tráfico provocados por la presencia de equinos sueltos en las carreteras.

Ante esta nueva denuncia, reclama a las administraciones competentes que actúen con rapidez para localizar, retirar y custodiar los animales, así como identificar a sus propietarios y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse.

Asimismo, hace un llamamiento a los conductores para que extremen la precaución si circulan por la zona y solicita a cualquier persona que detecte caballos, yeguas o mulos sueltos junto a las vías que lo comunique de inmediato a los servicios de emergencia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La asociación insiste en que la prevención es la única vía para evitar nuevas tragedias y advierte de que la presencia de estos animales en las inmediaciones de las carreteras supone una amenaza real para la seguridad de los usuarios de la vía.