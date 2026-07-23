Detectadas personas circulando por la zona restringida del incendio

El Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces ha alertado de la presencia de personas circulando por distintos caminos situados dentro del perímetro restringido del incendio forestal de El Cerro de Andévalo, una situación que ha calificado de peligrosa por el riesgo que supone tanto para la seguridad de los ciudadanos como para el trabajo de los servicios de emergencia.

A través de un comunicado, el Consistorio recuerda que está terminantemente prohibido acceder o transitar por estas zonas, tanto a pie como en cualquier tipo de vehículo, mientras permanezcan activas las restricciones establecidas por el operativo de extinción.

El Ayuntamiento advierte de que la presencia de personas ajenas al dispositivo puede dificultar las labores de los equipos que trabajan sobre el terreno, generar situaciones de peligro e incluso dar lugar a sanciones por parte de las autoridades competentes.

Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y solicita que se respeten las indicaciones de los servicios de emergencia hasta que se comunique oficialmente la reapertura del perímetro afectado.

El aviso llega en plena lucha contra el incendio forestal de El Cerro de Andévalo, que mantiene desplegado un importante dispositivo de extinción y continúa obligando a mantener desalojada la localidad de Villanueva de las Cruces.