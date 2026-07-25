Dos incendios dejan en Huelva casi tantas hectáreas quemadas como todo 2025

Dos incendios han bastado para que Huelva roce ya el total de hectáreas quemadas durante todo 2025. El gran fuego declarado el pasado mes de junio en Villanueva de los Castillejos, al que ahora se suma el incendio de El Cerro de Andévalo, han calcinado conjuntamente más de 6.200 hectáreas, frente a las 6.327 hectáreas que ardieron en la provincia a lo largo de todo el pasado año.

El incendio de Villanueva de los Castillejos, que se propagó también a los términos municipales de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, arrasó más de 5.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores incendios forestales registrados en Huelva en los últimos años.

Hace apenas unos días, el fuego declarado en El Cerro de Andévalo ha sumado más de 1.200 hectáreas afectadas, elevando el balance de ambos siniestros hasta unas cifras que ponen de manifiesto la dureza de la actual campaña forestal.

La comparación resulta especialmente significativa: solo estos dos incendios concentran prácticamente toda la superficie que ardió en la provincia durante los doce meses de 2025, reflejando el enorme impacto que han tenido ambos episodios sobre el territorio onubense.

Las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera propiciaron un importante crecimiento de pastos y matorral que, con la llegada de las altas temperaturas, se ha transformado en un combustible ideal para la rápida propagación de las llamas. A ello se suma que Huelva cuenta con la mayor masa forestal de España, lo que incrementa la vulnerabilidad del territorio frente a incendios de grandes dimensiones.

Con este escenario, los servicios de extinción y las administraciones mantienen un llamamiento constante a la prudencia, insistiendo en la necesidad de extremar las precauciones para evitar nuevos incendios en una campaña que ya presenta cifras muy preocupantes y que todavía afronta sus semanas de mayor riesgo.