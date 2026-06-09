Desalojadas 26 personas en Gibraleón por el avance del incendio forestal

El incendio forestal originado este lunes en el término municipal de Villanueva de los Castillejos sigue generando complicaciones en el Andévalo onubense y ha obligado al desalojo preventivo de 26 personas de la urbanización Venta de los Cazadores, en el municipio de Gibraleón.

La medida ha sido confirmada por el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha informado de que la evacuación se ha llevado a cabo como medida de precaución ante la evolución del incendio, que ya afecta también a los términos municipales de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

Según ha explicado Sanz, el Plan INFOCA mantiene sus principales esfuerzos en tres zonas estratégicas del incendio. Por un lado, en el flanco izquierdo, considerado el sector con mayor continuidad de vegetación y, por tanto, con más potencial de propagación. También en la cabeza del fuego, situada en dirección a Gibraleón, y en la cola del incendio, donde se registran reactivaciones que los equipos intentan sofocar.

El responsable autonómico ha señalado que el incremento de la velocidad del viento está favoreciendo estas reproducciones y provocando que las columnas de humo sean más visibles desde numerosos puntos de la provincia.

El operativo desplegado continúa siendo de gran magnitud, con cientos de efectivos terrestres y numerosos medios aéreos movilizados para contener uno de los incendios forestales más importantes registrados este año en Huelva.

Las autoridades mantienen activada la fase de emergencia en situación operativa 1 y siguen evaluando la evolución del fuego para adoptar nuevas medidas si fuera necesario.