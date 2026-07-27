Sanitarios se concentran en San Juan del Puerto tras la agresión a una médica

Profesionales sanitarios convocados por la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva se han concentrado este lunes a las puertas del Centro de Salud de San Juan del Puerto para mostrar su rechazo a las agresiones contra el personal sanitario y reclamar mayor protección y respeto por parte de los usuarios.

Durante la protesta se ha llevado a cabo un paro simbólico como muestra de apoyo a la médica del centro que la pasada semana fue agredida.

Los facultativos han expresado su preocupación por el aumento de este tipo de situaciones y han insistido en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para garantizar que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en un entorno seguro.

Asimismo, han hecho un llamamiento al respeto hacia el personal sanitario, recordando que estos episodios de violencia afectan no solo a los trabajadores, sino también al correcto funcionamiento de la atención sanitaria.

Los profesionales confían en que hechos como el ocurrido en el Centro de Salud de San Juan del Puerto no vuelvan a repetirse y reiteran su compromiso de seguir ofreciendo la mejor atención posible a los pacientes en un clima de seguridad y respeto mutuo.