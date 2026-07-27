El riesgo extremo de incendios se desplaza al oeste de Andalucía

Gran parte de la provincia de Huelva se encuentra desde las últimas horas en riesgo extremo de incendios forestales tras la actualización del mapa del índice de riesgo de incendios. La máxima alerta, que anteriormente afectaba principalmente a la zona oriental de Andalucía, se ha desplazado ahora a la mitad occidental de la comunidad, situando a Huelva entre las provincias con mayor peligro.

Ante este cambio, las autoridades apelan a la máxima colaboración ciudadana y recuerdan la importancia de evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio en espacios forestales.

Entre las recomendaciones se encuentran no arrojar colillas ni residuos, no realizar quemas, evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en zonas de vegetación y avisar inmediatamente al 112 si se detecta una columna de humo o cualquier indicio de fuego.

Las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas previstas hacen imprescindible extremar las precauciones para evitar incendios que puedan poner en riesgo el patrimonio natural y la seguridad de las personas.