Declarado un incendio forestal junto a Islantilla Golf, en Lepe

El Plan Infoca ha declarado en la tarde de este lunes un incendio forestal en el término municipal de Lepe, en una zona próxima a la urbanización Islantilla Golf.

La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1 debido a la evolución del incendio forestal.

Según la información facilitada por el dispositivo andaluz de lucha contra los incendios forestales, en las labores de extinción participan 16 efectivos por tierra, dos vehículos de carga en tierra, un camión autobomba y un helicóptero semipesado.

Los equipos trabajan para controlar la evolución del incendio, del que por el momento no han trascendido más datos sobre su origen o posibles afecciones.

Ante esta situación, las autoridades han pedido a los vecinos que eviten acercarse a la zona del incendio, sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y mantengan cerradas puertas y ventanas para impedir la entrada de humo en las viviendas.

El operativo de extinción continúa trabajando para controlar el incendio, mientras se mantiene un seguimiento permanente de su evolución. Por el momento no se han facilitado datos sobre el origen del fuego ni sobre posibles daños personales o materiales.