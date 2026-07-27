Identificadas las menores implicadas en la agresión grabada y difundida en Moguer

La Guardia Civil ha identificado a las menores presuntamente implicadas en la agresión a otra menor ocurrida en Moguer, cuyas imágenes fueron difundidas posteriormente a través de redes sociales. Las diligencias ya han sido enviadas a la Fiscalía de Menores de Huelva.

Según ha informado la Comandancia de Huelva, se ha formalizado la correspondiente denuncia tanto por la agresión como por la difusión del vídeo.

La investigación sigue abierta para esclarecer quiénes difundieron las imágenes y también la publicación no autorizada de fotografías de otras menores que han sido señaladas como supuestas participantes en los hechos.

La Guardia Civil recuerda que difundir imágenes o datos personales de menores sin autorización puede constituir un delito contra la intimidad y acarrear también responsabilidades por vulnerar la normativa de protección de datos.