Más de un centenar de personas siguen desplazadas por el incendio

El incendio forestal que afecta a los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón continúa dejando importantes consecuencias para la población. Según los últimos datos oficiales, 118 personas permanecen desplazadas de sus hogares tras los desalojos preventivos ordenados por los servicios de emergencia.

De ellas, 92 han podido alojarse en viviendas de familiares o allegados, mientras que otras 22 continúan acogidas en el pabellón municipal habilitado en San Bartolomé de la Torre. Además, cuatro personas están siendo atendidas en las instalaciones preparadas por el Ayuntamiento de Gibraleón.

En total, el operativo ha contabilizado 352 personas desalojadas desde que comenzó la emergencia, una medida adoptada para garantizar la seguridad de los vecinos ante la evolución del incendio.

Paralelamente, los responsables del dispositivo han informado de que el fuego presenta ya una estimación de perímetro afectado de 3.600 hectáreas, aunque las mediciones definitivas se realizarán cuando la situación quede completamente estabilizada.

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, continúa siguiendo la evolución del incendio desde el Puesto de Mando Avanzado, donde se coordina la actuación de las distintas administraciones y los servicios de emergencia.

Mientras prosiguen las labores de extinción, los ayuntamientos afectados mantienen activos los recursos municipales de atención a la población desplazada y han agradecido la colaboración de voluntarios, entidades sociales y vecinos que están contribuyendo a atender a las personas afectadas por esta emergencia.