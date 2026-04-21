La Policía Nacional evita la creación de un “fumadero” en una nave abandonada de Huelva

La Policía Nacional ha frustrado la creación de un punto de consumo de drogas en una nave industrial abandonada ubicada en la barriada del Molino de la Vega, en Huelva, tras una intervención llevada a cabo durante la madrugada.

Los agentes sorprendieron a dos varones cuando trataban de fracturar el acceso al inmueble con la intención de habilitarlo como “fumadero”, un espacio destinado al consumo habitual de sustancias estupefacientes.

Ambos han sido detenidos y se les imputan delitos de daños, usurpación de bien inmueble y desobediencia grave.

La actuación policial ha evitado la consolidación de este tipo de enclaves, considerados focos de delincuencia y deterioro urbano, ya que suelen estar asociados a un incremento de robos, hurtos y problemas de insalubridad.

Desde la Policía Nacional se destaca la importancia de este operativo para preservar la seguridad y la convivencia vecinal, evitando un posible impacto negativo en la calidad de vida de los residentes de la zona.