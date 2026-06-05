El alcalde de Alosno confía en los medios aéreos para controlar el incendio

El incendio forestal declarado en el término municipal de Alosno continúa movilizando un amplio dispositivo de extinción, aunque la evolución de las últimas horas permite descartar, por el momento, cualquier riesgo para la población.

Así lo ha asegurado el alcalde de la localidad, Francisco José Suero, quien ha explicado que las llamas llegaron a originarse a menos de un kilómetro del núcleo urbano, una circunstancia que generó preocupación durante los primeros momentos de la emergencia.

“El fuego se originó a menos de un kilómetro del núcleo urbano, pero por suerte ya no hay riesgo para la población”, ha señalado el regidor alosnero, que sigue de cerca la evolución del operativo desplegado por el Plan Infoca.

La situación, no obstante, continúa siendo compleja. Durante la noche trabajó sobre el terreno un importante dispositivo integrado por brigadas forestales, autobombas, maquinaria pesada y personal técnico especializado, mientras que con la llegada de la mañana se han incorporado nuevamente medios aéreos para reforzar las tareas de extinción.

Según ha indicado Suero, la entrada en acción de helicópteros y aviones puede resultar determinante para avanzar en el control del incendio. “La situación actualmente está complicada. Con la llegada del día se han incorporado medios aéreos que deben ser un punto importante para el control del incendio”, ha afirmado.

El alcalde ha insistido en que será necesario seguir pendientes de la evolución de las próximas horas para comprobar la eficacia de los trabajos que se están desarrollando sobre el terreno. “Veremos cómo evoluciona el mismo”, ha concluido.

El incendio mantiene movilizado un importante despliegue del Infoca en una zona de monte próxima al municipio, aunque la principal noticia a esta hora es que el fuego ya no amenaza directamente al casco urbano de Alosno.