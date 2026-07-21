Un incendio forestal obliga a desplegar un amplio operativo en Almonaster la Real

Un incendio forestal se ha declarado en la mañana de este martes en el paraje Las Veredas, en el término municipal de Almonaster la Real, según ha informado el Plan Infoca.

El incendio permanece activo, por lo que las llamas continúan propagándose mientras los equipos de extinción trabajan para frenar su avance.

En un primer momento, el operativo movilizó a 18 bomberos forestales y dos autobombas, aunque, ante la evolución del fuego, el dispositivo ha sido reforzado. En la última actualización, el Infoca informa de la intervención de 50 efectivos por tierra, tres autobombas, un helicóptero pesado, dos aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y buldóceres.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni se ha informado de posibles daños personales o evacuaciones. El Plan Infoca continúa trabajando en la zona y seguirá actualizando la evolución del incendio.