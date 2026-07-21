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Un incendio forestal obliga a desplegar un amplio operativo en Almonaster la Real

El fuego se ha declarado en el paraje Las Veredas y permanece activo mientras el Infoca trabaja para controlar las llamas.
Incendio en Almonaster La Real
Incendio en Almonaster La Real
Almonaster la Real incendio
Un incendio forestal obliga a desplegar un amplio operativo en Almonaster la Real
Antonio Bendala
Antonio Bendala
21/07/26 - 10:10

Un incendio forestal se ha declarado en la mañana de este martes en el paraje Las Veredas, en el término municipal de Almonaster la Real, según ha informado el Plan Infoca.

El incendio permanece activo, por lo que las llamas continúan propagándose mientras los equipos de extinción trabajan para frenar su avance.

En un primer momento, el operativo movilizó a 18 bomberos forestales y dos autobombas, aunque, ante la evolución del fuego, el dispositivo ha sido reforzado. En la última actualización, el Infoca informa de la intervención de 50 efectivos por tierratres autobombasun helicóptero pesadodos aviones de carga en tierrados aviones anfibios ligeros y buldóceres.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni se ha informado de posibles daños personales o evacuaciones. El Plan Infoca continúa trabajando en la zona y seguirá actualizando la evolución del incendio.