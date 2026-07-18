Intervenidos 3.725 litros de combustible para narcolanchas en Palos

La Guardia Civil ha intervenido 3.725 litros de combustible presuntamente destinados al abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en una operación desarrollada en Palos de la Frontera, en la que ha sido detenido un hombre como presunto autor de un delito de tenencia, tráfico o depósito de combustible.

La actuación se inició tras el aviso de un vigilante de seguridad de una empresa ubicada en un polígono industrial del municipio, quien alertó a la Central Operativa de Servicios (062) de la presencia de varias personas que intentaban acceder a una finca colindante a través del vallado perimetral.

Tras recibir la llamada, varias patrullas se desplazaron hasta la zona y localizaron una furgoneta estacionada en las inmediaciones.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron 149 petacas de combustible, con una capacidad total de 3.725 litros, procediendo a la detención de uno de sus ocupantes.

Según la Guardia Civil, el combustible estaba destinado presuntamente al suministro de embarcaciones de alta velocidad utilizadas en actividades relacionadas con el narcotráfico.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, el combustible intervenido y la furgoneta, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta para tratar de localizar al resto de personas implicadas en los hechos.

En el operativo participaron agentes del Puesto de Aljaraque y de la Compañía Fiscal y de Fronteras del Puerto de Huelva. La Guardia Civil ha destacado además la colaboración del vigilante de seguridad, cuya rápida actuación permitió activar el dispositivo y facilitar la intervención policial.