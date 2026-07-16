Un alijo de 785 kilos de hachís acaba abandonado en el río Piedras

La Guardia Civil ha intervenido un alijo delocalizado en una embarcación de recreo abandonada en el río Piedras, en las inmediaciones de El Rompido, después de que sus ocupantes huyeran a pie al verse sorprendidos por los agentes.

El operativo se inició la noche del 14 de julio, alrededor de las 22.30 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) detectó una embarcación accediendo al río.

Hasta la zona se desplazó una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, que localizó el barco navegando sin luces. Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes encallaron la embarcación en una zona de fango y emprendieron la huida antes de poder ser interceptados.

Durante la inspección del barco, los agentes localizaron numerosos sacos de hachís ocultos tanto en la cabina como en un doble fondo habilitado en la embarcación. La droga intervenida alcanzó un peso total de 785 kilogramos.

La embarcación y la sustancia estupefaciente han sido trasladadas a dependencias policiales y quedarán a disposición de la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil mantiene las gestiones para identificar y localizar a los ocupantes de la embarcación que lograron escapar.