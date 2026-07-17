Cinco detenidos y más de 2.600 artículos falsificados intervenidos en la provincia

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha intervenido 2.658 artículos falsificados en una operación desarrollada en distintos puntos de la provincia de Huelva contra la distribución y comercialización de productos que vulneraban los derechos de propiedad industrial.

La actuación principal se llevó a cabo tras una investigación que permitió realizar dos registros domiciliarios, autorizados judicialmente, en Lepe y Ayamonte, donde fueron arrestadas las cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial.

Durante los registros, los agentes localizaron 900 artículos textiles, entre camisetas, pantalones, calzado, bolsos y cinturones que imitaban marcas de reconocido prestigio. Además, se intervinieron 250 envases de perfume, 50 dispositivos electrónicos tipo vaper, 4.425 euros en efectivo, diversa documentación, numerosos logotipos preparados para ser estampados sobre prendas y un permiso de conducir y un pasaporte falsificados.

La Guardia Civil ha informado de que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la distribución de este material.

Paralelamente, los agentes establecieron varios dispositivos de control en las principales vías de acceso a Matalascañas, donde inspeccionaron vehículos que transportaban mercancía destinada presuntamente a su venta.

En estos controles fueron aprehendidas 1.758 prendas falsificadas, entre ropa deportiva, camisetas, pantalones, zapatillas y equipaciones de selecciones nacionales y clubes de fútbol de primer nivel que reproducían de forma fraudulenta marcas comerciales. Los ocupantes de los vehículos no pudieron acreditar el origen legal de la mercancía, por lo que se formularon las correspondientes propuestas de sanción por infracción de la Ley de Contrabando.

Los agentes también intervinieron logotipos y distintivos destinados a ser adheridos a prendas sin marca para hacerlas pasar por productos originales.

En la operación desarrollada en Lepe y Ayamonte participó el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, mientras que los controles en Matalascañas fueron realizados por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Torre la Higuera.

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de productos carecen de los controles de calidad y seguridad exigidos, lo que puede suponer un riesgo para los consumidores, además del importante perjuicio económico que ocasionan al comercio legal y a las marcas afectadas.