Detenido en Almonte con más de 700 gramos de cocaína y heroína

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Almonte como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenirle más de 700 gramos de cocaína y heroína, dentro de un operativo dirigido a prevenir el tráfico de drogas en zonas de ocio.

La actuación se enmarca en la operación ‘Condal 96–Chabela’, iniciada después de que la Central Operativa de Servicios (COS) 062 recibiera varios avisos alertando de que un individuo estaba intentando acceder de forma violenta a una vivienda, forzando los accesos al inmueble.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y, tras localizar e identificar al sospechoso, inspeccionaron sus pertenencias. En el interior de una mochila hallaron distintas sustancias estupefacientes envasadas al vacío que, según la investigación, iban a ser distribuidas en diferentes puntos de venta de droga de la localidad.

En total, la Guardia Civil se incautó de 609,11 gramos de cocaína y 105,32 gramos de heroína en roca, ambas con un alto grado de pureza.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Almonte.