Desmantelada una banda especializada en robos con fuerza en comercios de Huelva

La Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva especializada en robos con fuerza en establecimientos comerciales y hosteleros de la provincia de Huelva, una operación que ha permitido esclarecer ocho delitos cometidos en Mazagón, Palos de la Frontera y Trigueros.

La denominada operación ‘Cajaser’ se inició el pasado mes de marzo tras detectarse un incremento de robos que había generado preocupación entre empresarios y comerciantes de distintas localidades onubenses. Las investigaciones desarrolladas por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Palos de la Frontera permitieron identificar a los dos principales autores de los hechos.

Como resultado de la operación, uno de los implicados fue detenido a finales de mayo, mientras que el segundo, al tratarse de un menor de edad, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Según la investigación, la banda iniciaba su actividad con el robo de vehículos que posteriormente utilizaba para desplazarse hasta los establecimientos donde cometían los asaltos. El primer robo esclarecido tuvo lugar en marzo en un local de Trigueros, donde los autores se apoderaron de una caja registradora con más de 1.200 euros en efectivo.

Tan solo dos días después, el grupo actuó en tres establecimientos de Mazagón, logrando un botín superior a los 4.300 euros. Al día siguiente volvieron a actuar en Palos de la Frontera, donde sustrajeron más de 2.000 euros en efectivo, varios teléfonos móviles y las llaves de un vehículo con el que posteriormente huyeron.

La actividad delictiva continuó durante el mes de abril con otros tres robos con fuerza en establecimientos de Mazagón. En esta ocasión, además de dinero en efectivo, los delincuentes se llevaron productos perecederos valorados en unos 1.900 euros.

En total, la organización obtuvo un beneficio superior a los 12.000 euros entre efectivo y objetos sustraídos, además de causar importantes daños materiales en los negocios afectados.

La operación ha permitido también recuperar todos los vehículos robados utilizados por la banda para cometer los asaltos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente, mientras que la Guardia Civil destaca que la actuación ha puesto fin a una oleada de robos que había generado una notable alarma social entre el sector hostelero y comercial de la provincia.