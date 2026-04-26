Liberada una menor de 15 años tras sufrir agresiones sexuales y ser forzada a estafar

La Guardia Civil ha liberado a una menor de 15 años que permanecía retenida contra su voluntad en la localidad onubense de Isla Cristina, donde fue víctima de agresiones sexuales y obligada a participar en estafas. La operación, denominada “Custos-Tiscal”, se ha saldado con la detención de tres personas.



La víctima, tutelada por la Junta de Andalucía, residía en un centro de protección en la provincia de Sevilla. Según la investigación, fue captada por una mujer que había estado previamente en ese mismo centro, quien, junto a su pareja, la convenció para abandonarlo sin conocimiento de los responsables.



Tras su salida, la menor fue trasladada a un domicilio en Isla Cristina, donde le retiraron el teléfono móvil y un dispositivo de geolocalización para evitar que pudiera ser localizada. Durante el tiempo que permaneció retenida, fue obligada a realizar estafas telefónicas utilizando datos personales y bancarios de terceros, con los que efectuaban compras de distintos productos como joyas o ropa.



Además, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la menor en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia.



La localización de la víctima fue posible después de que lograra contactar con una amiga y facilitar información clave sobre su paradero. En un primer momento no denunció los hechos por miedo a represalias, pero posteriormente, ya en un entorno seguro, relató lo ocurrido a las educadoras del centro.



Durante la operación, los agentes registraron el domicilio donde se encontraba la menor e intervinieron joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas. Asimismo, la investigación ha permitido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a quienes retiraban su documentación bajo engaño para utilizarlas en fraudes con tarjetas bancarias.



La actuación ha sido desarrollada por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ayamonte, con la colaboración del Puesto de Isla Cristina. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Ayamonte.