Investigados dos vecinos de Alosno por estafar y coaccionar a una víctima mediante redes sociales

La Guardia Civil ha investigado a dos personas de la localidad de Alosno como presuntas autoras de delitos de estafa y coacciones en un caso de ciberdelincuencia que podría tener repercusión en la provincia de Huelva.

Los hechos se remontan a la denuncia presentada por una vecina de Benacazón (Sevilla), quien aseguró haber sido víctima de una conocida “estafa amorosa” a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Según la investigación, los implicados habrían logrado ganarse la confianza de la víctima mediante una relación ficticia prolongada en el tiempo, solicitándole posteriormente dinero bajo falsas situaciones de urgencia.

El fraude alcanzó una cantidad aproximada de 2.000 euros, pero la situación se agravó cuando, tras negarse a continuar con los pagos, la víctima comenzó a recibir amenazas para que realizara nuevos ingresos económicos, bajo la coacción de difundir imágenes íntimas.

Las pesquisas, iniciadas por el Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, permitieron seguir el rastro de los sospechosos hasta la provincia onubense, donde fueron identificados los dos investigados en Alosno con la colaboración de agentes locales.

La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan existir más víctimas, tanto en Huelva como en otras zonas cercanas, debido al método utilizado, basado en la manipulación emocional y el chantaje.

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de extremar las precauciones en el entorno digital, recomendando desconfiar de relaciones rápidas en internet, evitar compartir contenido íntimo y no realizar pagos bajo presión o amenazas. Asimismo, se subraya la importancia de conservar pruebas y denunciar cualquier sospecha de estafa.

Este caso vuelve a poner el foco en el aumento de los ciberdelitos y en la necesidad de concienciación para prevenir este tipo de fraudes que afectan cada vez a más personas.