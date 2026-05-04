Detenido un profesor en la Sierra de Huelva por presuntos tocamientos a varios alumnos

La Guardia Civil ha detenido a un profesor en un municipio de la Sierra de Huelva por su presunta implicación en varios casos de tocamientos a alumnos menores de edad. La investigación se inició tras las denuncias presentadas por varias familias, que alertaron de comportamientos inapropiados por parte del docente en el ámbito escolar.

Según fuentes cercanas al caso, los hechos habrían ocurrido durante el horario lectivo y en espacios vinculados al centro educativo. Tras recibir las denuncias, las autoridades activaron un protocolo de actuación que incluyó la toma de declaraciones a las víctimas y a otros posibles testigos.

El profesor ha sido apartado de manera cautelar de sus funciones mientras continúa la investigación judicial. Por su parte, la Consejería de Educación ha mostrado su colaboración con las autoridades y ha activado los mecanismos de apoyo psicológico para los alumnos afectados.

El caso permanece bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.