Un hombre afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Nerva

Un hombre de 45 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio registrado en una vivienda de la localidad onubense de Nerva, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso se recibió minutos antes de las 10:30 horas, cuando varios alertantes informaron de un incendio en una casa situada en la calle Lepanto y solicitaron asistencia sanitaria para una persona afectada.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, al Consorcio Provincial de Bomberos y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar del suceso.

Los servicios sanitarios atendieron al herido en el lugar y posteriormente lo evacuaron al Hospital Comarcal de Riotinto. Por su parte, los bomberos lograron extinguir el incendio, cuyas causas no han trascendido por el momento.