Prisión provisional sin fianza para el profesor investigado en Huelva por presuntos abusos a menores

El profesor detenido en la Sierra de Huelva por presuntos abusos a menores ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden judicial. La medida supone un avance en la causa, en la que se le atribuyen inicialmente cuatro delitos contra la libertad sexual.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el docente pasó a disposición judicial el pasado 30 de abril y se acogió a su derecho a no declarar, limitándose a negar los hechos.

La investigación, desarrollada por la Guardia Civil, se centra en las denuncias de cuatro menores, de entre 11 y 13 años, que relatan supuestos tocamientos en el ámbito escolar y en actividades vinculadas al centro.

El procedimiento continúa en fase de instrucción, pendiente de nuevas diligencias que determinen el alcance de los hechos denunciados.