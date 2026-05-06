Investigado un conductor en Santa Olalla del Cala por circular a 221 kilómetros por hora en la A-66

La Guardia Civil de Tráfico ha investigado al conductor de un turismo por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando a 221 kilómetros por hora por la autovía A-66, a su paso por la provincia de Huelva.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 23 de abril en el término municipal de Santa Olalla del Cala, cuando agentes del Subsector de Tráfico detectaron el vehículo en uno de los dispositivos de control de velocidad que se realizan de forma periódica en las carreteras onubenses.

El turismo circulaba en sentido Gijón por un tramo limitado a 120 kilómetros por hora, superando ampliamente la velocidad máxima permitida.

Desde la Guardia Civil han destacado el grave riesgo que este tipo de conductas supone para la seguridad del resto de usuarios de la vía, recordando que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico.

El conductor se enfrenta ahora a posibles penas de prisión de entre tres y seis meses, multas económicas y la retirada del permiso de conducir por un periodo que podría alcanzar los cuatro años, según recoge el artículo 379 del Código Penal.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Aracena, mientras que desde la Guardia Civil insisten en la importancia de mantener los controles de velocidad para reducir la siniestralidad en las carreteras de la provincia.