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La persecución a una narcolancha en la costa de Huelva acaba con un guardia civil fallecido y tres heridos

El agente fallecido participaba en un operativo del Servicio Marítimo cuando se produjo la colisión entre dos embarcaciones
Patrullera persigue a la narcolancha
Patrullera persigue a la narcolancha
Huelva Narcolancha
La persecución a una narcolancha en la costa de Huelva acaba con un guardia civil fallecido y tres heridos
Redacción
Redacción
08/05/26 - 13:07

Un agente de la Guardia Civil ha fallecido este viernes en acto de servicio tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras participaban en una persecución a una narcolancha en la costa de Huelva.

Durante el operativo también resultaron heridos otros tres agentes. Dos de ellos presentan heridas de carácter grave y un tercero sufrió lesiones leves.

La colisión se produjo en el transcurso de una actuación contra el narcotráfico en aguas onubenses, una zona donde las fuerzas de seguridad mantienen una intensa vigilancia ante la actividad de las embarcaciones utilizadas para el transporte de droga.

Desde la Guardia Civil han trasladado sus condolencias a la familia, compañeros y allegados del agente fallecido, al tiempo que han deseado una pronta recuperación a los efectivos heridos.