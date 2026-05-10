La Guardia Civil de Huelva agradece el apoyo recibido tras la pérdida de los dos agentes en acto de servicio

La Guardia Civil en Huelva ha querido agradecer públicamente las numerosas muestras de apoyo, condolencias y solidaridad recibidas tras el fallecimiento de dos agentes en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico en las costas onubenses.

A través de un comunicado, la Comandancia ha trasladado su “más sincero agradecimiento” a todas las personas, instituciones y organismos que han mostrado su cercanía tanto con las familias de los agentes fallecidos como con los compañeros heridos en el mismo incidente.

Desde la Guardia Civil han subrayado que el respaldo recibido en estos días “refleja el profundo respeto y la solidaridad hacia la labor de quienes velan por la seguridad de todos con entrega y dedicación”.

Asimismo, la Benemérita ha destacado que los mensajes, gestos y muestras de afecto recibidos “reconfortan a las familias, a los compañeros y a toda la Guardia Civil”, poniendo de relieve la importancia de la unidad y del reconocimiento social hacia quienes arriesgan su vida en el ejercicio de sus funciones.

La Comandancia ha reiterado igualmente su deseo de una pronta y completa recuperación para los agentes heridos, resaltando su ejemplo de servicio y compromiso.

El trágico suceso, ocurrido durante una persecución marítima vinculada al narcotráfico frente a las costas onubenses, ha generado una profunda conmoción en toda la provincia y numerosas muestras de duelo y apoyo institucional durante los últimos días.