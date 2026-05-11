Localizado con vida el hombre de 82 años desaparecido en Ayamonte
La Policía Local agradece la colaboración ciudadana tras la difusión del aviso de búsqueda
El hombre de 82 años desaparecido desde la mañana de este domingo en Ayamonte ha sido localizado con vida, según han confirmado fuentes policiales.
La desaparición había generado preocupación entre familiares y vecinos después de que el octogenario saliera de su domicilio, situado en la zona del barrio de Santa Cruz, sin regresar posteriormente a casa.
Tras activarse el aviso de búsqueda y difundirse la petición de colaboración ciudadana, el hombre ha podido ser encontrado en buen estado, poniendo fin a varias horas de incertidumbre.
Desde la Policía Local de Ayamonte han agradecido la implicación y colaboración de todas las personas que ayudaron compartiendo la información y aportando datos durante el operativo.