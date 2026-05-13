Restablecida la circulación en la A-49 tras el accidente de un camión

La circulación en la autovía A-49 ha quedado restablecida a las 12.25 horas de este miércoles tras finalizar las labores de retirada y limpieza derivadas del accidente de un vehículo pesado ocurrido durante la mañana.

La vía había permanecido cortada en ambos sentidos de circulación después de que un camión sufriera una salida de vía, un incidente que se saldó únicamente con daños materiales y sin heridos, según informó la Guardia Civil.

Durante varias horas se habilitaron desvíos alternativos entre Villarrasa y Niebla para garantizar la movilidad de los conductores mientras se desarrollaban los trabajos de retirada del vehículo accidentado.

Una vez concluidas las tareas de limpieza y acondicionamiento de la calzada, la circulación ha recuperado la normalidad en ambos sentidos de la autovía.