Recuperados los 8.000 euros robados para el viaje escolar de 170 alumnos en Lucena del Puerto

La Guardia Civil ha esclarecido el robo de la caja de seguridad de un centro educativo de Lucena del Puerto, donde se guardaban 8.000 euros recaudados por la comunidad educativa para excursiones y actividades de fin de curso.

La investigación se ha saldado con la detención de cuatro menores de edad y la investigación de otros tres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Según ha informado la Guardia Civil, las pesquisas comenzaron tras denunciarse la desaparición del dinero, una situación que llegó a poner en peligro el viaje de fin de curso de unos 170 alumnos del centro.

Tras las gestiones realizadas, los agentes lograron identificar a los presuntos implicados y recuperar la totalidad del dinero sustraído.

Las diligencias instruidas, junto a los menores detenidos e investigados, serán remitidas a la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Huelva.

La recuperación íntegra del dinero permitirá finalmente que las actividades y excursiones previstas puedan desarrollarse con normalidad.