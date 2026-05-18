Fallece un joven de 17 años tras sufrir una caída de moto en La Palma

Un joven de 17 años ha fallecido tras sufrir un accidente de moto en La Palma del Condado, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El siniestro se produjo sobre las 21.26 horas de este domingo en la Ronda de los Legionarios, dentro del casco urbano de la localidad.

Fueron varios testigos quienes alertaron al centro de coordinación tras presenciar la caída del motorista.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven en el lugar del accidente.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro.