Un incendio en un picadero de Huelva obliga a cortar la carretera de La Ribera

Un incendio registrado en la mañana de este lunes en una nave de un picadero de caballos y mulos de Huelva capital ha provocado un amplio despliegue de efectivos de emergencias y ha generado gran preocupación a tan solo dos días de la salida hacia la Romería del Rocío.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió a las 11.57 horas alertando de un fuego declarado en las instalaciones de Servicios Ecuestres El Pinar, situadas en la carretera del cementerio de la capital onubense.

Servicios Ecuestres El Pinar ha lanzado un llamamiento urgente a la solidaridad del mundo rociero y de toda la provincia. Tras el incendio sufrido en parte de sus instalaciones, necesitan de forma temporal arreos de mulos para carros tradicionales y de paseo, además de monturas y cabezales para caballos, con el objetivo de poder mantener su actividad en unas fechas especialmente importantes.

Desde el entorno del picadero destacan que “toda ayuda y difusión es fundamental en estos momentos”, apelando a la solidaridad de Huelva y del mundo rociero, que “siempre responde cuando más se necesita”.