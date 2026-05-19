Un incendio en una planta de reciclaje de Almonte moviliza a bomberos, Infoca y Guardia Civil

Un incendio declarado este martes en una planta de reciclaje de Almonte ha obligado a movilizar a numerosos efectivos de emergencias en el polígono industrial Camino Alto.

El fuego afecta a unas instalaciones que actualmente no se encuentran operativas, aunque las llamas han provocado un importante despliegue de medios de extinción y seguridad en la zona.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, miembros del Infoca y agentes de la Guardia Civil, que trabajan de forma coordinada para controlar y sofocar el incendio.

Las labores se centran especialmente en evitar la propagación de las llamas y asegurar el perímetro de la zona industrial mientras continúan las tareas de extinción.

Por el momento no han trascendido daños personales relacionados con el suceso, aunque sí una intensa presencia de vehículos de emergencias en el entorno del polígono.

Las causas que han originado el incendio se desconocen por ahora y serán investigadas una vez finalicen las labores de extinción.