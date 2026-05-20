Desmantelado un punto de venta de droga que operaba como asociación cannábica

La Policía Nacional ha desarticulado un punto activo de venta de droga que operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica y que distribuía principalmente hachís y marihuana.

La investigación, denominada “Operación Castillo”, permitió a los agentes confirmar que el local funcionaba realmente como un punto de distribución de sustancias estupefacientes, pese a presentarse públicamente como un club privado.

Según ha informado la Policía Nacional, el establecimiento contaba con importantes medidas de seguridad para dificultar la actuación policial. Entre ellas figuraban cámaras de videovigilancia, puertas blindadas y un sistema de acceso restringido mediante telefonillo exterior, donde únicamente podían entrar las personas autorizadas como supuestos miembros de la asociación.

Tras recopilar pruebas e indicios suficientes sobre la actividad delictiva que se desarrollaba en el interior del inmueble, los agentes coordinaron un operativo de entrada y registro en el local.

Durante la intervención policial fueron incautadas diversas cantidades de marihuana y hachís ya preparadas para su venta inmediata, además de útiles relacionados con la manipulación, pesaje y dosificación de la droga.

La operación se ha saldado con la detención de seis personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas.

Con esta actuación, la Policía Nacional da por desmantelado este punto de venta que, según la investigación, utilizaba la cobertura jurídica de una asociación cannábica para ocultar una actividad continuada de distribución de sustancias estupefacientes.