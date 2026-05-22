Estabilizado el incendio forestal de Minas de Riotinto tras un amplio despliegue del Infoca

El incendio forestal declarado en Minas de Riotinto ha quedado estabilizado después de una intensa jornada de trabajo por parte del dispositivo del Plan Infoca, que mantiene un importante operativo sobre el terreno para consolidar la evolución favorable del fuego.

Desde el Ayuntamiento riotinteño se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al asegurar que “no existe riesgo para la población” y que la situación evoluciona favorablemente.

Durante toda la jornada, el incendio movilizó un amplio despliegue aéreo y terrestre compuesto por dos helicópteros semipesados, un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación.

En tierra trabajaron seis grupos de bomberos forestales, dos brigadas BRICA, dos técnicos de operaciones y análisis, un agente de medio ambiente y cuatro autobombas.

Ya durante la noche, el operativo continuó movilizando siete grupos de bomberos forestales, dos BRICA, cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, una autobomba y una unidad médica de incendios forestales.

Las labores se desarrollan especialmente en los puntos calientes del incendio para consolidar la estabilización alcanzada durante las últimas horas.

La rápida actuación del dispositivo y la favorable evolución meteorológica han permitido evitar consecuencias mayores en un incendio que generó preocupación durante buena parte del día en la Cuenca Minera onubense.