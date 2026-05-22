Muere una persona al intentar rescatar a un bañista en la playa de La Gaviota de Isla Cristina

Una persona ha fallecido este viernes tras lanzarse al mar para intentar rescatar a un bañista que se encontraba en apuros en la playa de Playa de La Gaviota, en el municipio de Isla Cristina.

Según la información conocida, dos personas se adentraron en el agua para auxiliar a un hombre que pedía ayuda desde el mar. Durante el intento de rescate, una de ellas perdió la vida.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos sanitarios, agentes de la Guardia Civil y medios de Salvamento Marítimo, que participaron en el operativo de emergencia desplegado en la zona.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido continúan investigándose.