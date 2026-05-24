El Infoca refuerza el operativo contra el incendio de Almonte, en el entorno de Doñana

El dispositivo del Plan Infoca ha ampliado durante la tarde de este domingo los medios desplegados para combatir el incendio forestal declarado en el paraje Marismillas, en el término municipal de Almonte.

El fuego, registrado como #IFAlmonte2, mantiene movilizado un amplio operativo aéreo y terrestre en una jornada de elevado riesgo por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas.

Según la última actualización facilitada a las 19:25 horas, trabajan actualmente en la zona tres helicópteros pesados —uno de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica—, dos helicópteros semipesados y un helicóptero ligero.

También participan dos aviones de carga en tierra y una aeronave de coordinación.

En tierra actúan ya seis brigadas BRICA, junto a cuatro técnicos de operaciones y dos agentes de Medio Ambiente.

El refuerzo de medios responde a la evolución del incendio y al objetivo de frenar cuanto antes el avance de las llamas en una zona especialmente sensible del entorno natural onubense.

Por el momento no han trascendido datos oficiales sobre la superficie afectada ni sobre posibles riesgos para la población.