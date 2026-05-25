El incendio de Almonte obliga al Infoca a movilizar 120 efectivos y un amplio despliegue aéreo en el entorno de Doñana

El dispositivo del Plan Infoca ha vuelto a reforzar durante la mañana de este lunes el operativo desplegado para combatir el incendio forestal declarado en el paraje Marismillas, en el término municipal de Almonte, dentro del entorno de Parque Nacional de Doñana.

El fuego mantiene una importante movilización de medios aéreos y terrestres en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental.

Según la última actualización facilitada a primera hora de este lunes, trabajan actualmente en la zona tres helicópteros pesados, uno de ellos perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, además de cuatro helicópteros semipesados y un helicóptero ligero.

El operativo aéreo se completa con dos aviones de carga en tierra y una aeronave de coordinación y observación.

Sobre el terreno actúan 120 profesionales, apoyados por nueve autobombas, dos tractores, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Durante la tarde del domingo el Infoca ya había incrementado el despliegue ante la evolución del incendio y las complicadas condiciones meteorológicas, marcadas por las altas temperaturas y el viento.

Por el momento no han trascendido datos oficiales sobre la superficie afectada ni sobre posibles riesgos para núcleos de población cercanos, mientras continúan las labores para estabilizar el perímetro y evitar la propagación de las llamas en pleno espacio natural onubense.