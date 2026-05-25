Antonio Sanz asegura que el incendio de Almonte está “confinado” y sin riesgo de propagación

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este lunes que el incendio forestal declarado en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte, “está confinado entre las arenas y las marismas sin potencial de salida de la zona confinada”.

Sanz ha realizado estas declaraciones desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) instalado en la aldea de El Rocío, donde ha trasladado un mensaje de tranquilidad tanto a la población como a las hermandades rocieras que deben emprender el regreso tras la romería.

El consejero ha explicado que la pasada noche estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas más complicadas de lo previsto, con rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en una zona donde la movilidad de los vehículos resulta especialmente difícil.

Aun así, ha destacado que la cola del incendio permanece sin actividad mientras la cabeza del fuego avanza lentamente contra el viento. Además, ha señalado que la superficie afectada es finalmente “menor a la estimada” durante las primeras horas del incendio.

“El arranque fue muy severo, pero ahora arde con poca afección a las copas de los árboles, por lo que la regeneración será más rápida”, ha indicado.

En relación con el regreso de las hermandades, Antonio Sanz ha anunciado que la Junta mantiene contactos permanentes con las filiales y que, tras la entrada de la Virgen del Rocío en la ermita, se celebrará una reunión para informar sobre las alternativas disponibles, ya que la zona afectada “no se puede cruzar” al continuar siendo área de intervención.

Entre las opciones planteadas figura el uso de la playa como vía alternativa para el regreso, manteniendo los dos días previstos de salida, lo que permitiría retrasar el paso de las hermandades gaditanas hasta mañana. También se ofrecerá la posibilidad de regresar por carretera a aquellas filiales que así lo prefieran.

El dispositivo del Plan Infoca mantiene un importante despliegue con once medios aéreos, entre ellos tres helicópteros pesados —uno del Ministerio para la Transición Ecológica—, tres semipesados, cuatro aviones de extinción y una aeronave de coordinación, además de 120 profesionales sobre el terreno.

Asimismo, trabajan en la zona ocho autobombas, cuatro tractores y unidades especializadas como la UNASIF, la UMMT y la UMIF.

Sobre el origen del incendio, Antonio Sanz ha reiterado las sospechas de intencionalidad. “La zona, el día, la hora y varios incendios en la misma zona es bastante llamativo y sospechoso”, ha afirmado, añadiendo que “todo parece indicar que pudiera tratarse de un incendio de origen intencionado”.